Сябитова обрадовалась изоляции из-за китайского вируса
Пока некоторые россияне не могут найти себе места, скучая в четырех стенах, Роза Сябитова чувствует себя великолепно. На своей странице в Инстаграм она поделилась с подписчиками хорошим настроением.
По словам Сябитовой, благодаря вынужденной изоляции из-за коронавируса ей не грозит визит незваных гостей. А потому можно спокойно гулять по дому в пижаме, наслаждаться фильмами и не стоять у плиты.
"Как хорошо в субботу отдыхать дома", – написала она под фото, где лежит на диване, задрав ноги на спинку, и улыбается.
Сябитова поинтересовалась у пользователей, любят ли они неожиданные визиты. Те не упустили возможности высказаться по этому поводу. Мнения, как водится, разделились (орфография и пунктуация сохранены).
"21 век на дворе .... Не люблю и сама никогда не попрусь без звонка ...." "Я люблю любых гостей. Раз приходят в гости,значит не безразличен людям. Приглашают в гости,значит в твоём обществе людям комфортно. Это здорово!!" "Раньше телефонов не было и можно было пойти к кому угодно. А сейчас телефоны.. Можно позвонить и предупредить.. Но что-то гостеприимство осталось в прошлом..." – написали комментаторы.
Ранее Сябитова показалась публике с выбитым зубом и синяком.
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