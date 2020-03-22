Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сябитова обрадовалась изоляции из-за китайского вируса

Сябитова обрадовалась изоляции из-за китайского вируса
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сваха из "Давай поженимся" наслаждается вынужденным карантином

Пока некоторые россияне не могут найти себе места, скучая в четырех стенах, Роза Сябитова чувствует себя великолепно. На своей странице в Инстаграм она поделилась с подписчиками хорошим настроением.

По словам Сябитовой, благодаря вынужденной изоляции из-за коронавируса ей не грозит визит незваных гостей. А потому можно спокойно гулять по дому в пижаме, наслаждаться фильмами и не стоять у плиты.

"Как хорошо в субботу отдыхать дома", – написала она под фото, где лежит на диване, задрав ноги на спинку, и улыбается.

Сябитова поинтересовалась у пользователей, любят ли они неожиданные визиты. Те не упустили возможности высказаться по этому поводу. Мнения, как водится, разделились (орфография и пунктуация сохранены).

"21 век на дворе .... Не люблю и сама никогда не попрусь без звонка ...." "Я люблю любых гостей. Раз приходят в гости,значит не безразличен людям. Приглашают в гости,значит в твоём обществе людям комфортно. Это здорово!!" "Раньше телефонов не было и можно было пойти к кому угодно. А сейчас телефоны.. Можно позвонить и предупредить.. Но что-то гостеприимство осталось в прошлом..." – написали комментаторы.

Ранее Сябитова показалась публике с выбитым зубом и синяком. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей