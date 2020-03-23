Певица придумала, чем заняться во время пандемии

Ани Лорак в социальных сетях поделилась, как проводит свободное время, когда ее концерты были перенесены на несколько месяцев вперед из-за эпидемии коронавируса. Звезда показала хорошую растяжку.

Она опубликовала в своем "Инстаграм" фотографии, где она занимается спортом. 41-летняя певица в мини-топе и обтягивающих легинсах стоит у стены в спортивном зале. Одну ногу народная артистка Украины закинула над головой, чтобы продемонстрировать отличную физическую форму.

В комментариях подписчики восхитились внешностью Лорак и назвали певицу идеалом женской красоты: "Дива! Шикарная фигура", "Невероятная фигура! Вы – наша мотивация!", "Какая у Вас идеальная фигура! Красотка!", "Даже во время карантина можно проводить время с пользой".

Недавно певица сообщила поклонникам печальную новость: концерты ее большого тура с апреля этого года переносятся на осень из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Утро" рассказало, что раздетая Ани Лорак обклеила лицо цветами.