Умер всемирно известный музыкант
Музыкант Уильям Рифлин скончался от рака в США. Последние семь лет он работал с рок-группой King Crimson.
О смерти барабанщика сообщил в "Твиттер" бывший бас-гитарист Nirvana Крист Новоселич. Он выразил соболезнования родным Рифлина и назвал его "замечательным музыкантом".
Смерть Уильяма Рифлина подтвердила жена одного из основателей King Crimson на личной странице.
Уилья Рифлин начал профессиональную карьеру музыканта в Сиэтле, когда ему исполнилось 15 лет. В дальнейшем он принял участие на концертах и в записи альбомов нескольких известных рок-групп, передает "МИР24". В 2013 г. Рифлин присоединился к новому составу воссозданной King Crimson.
Ранее "Утро" писало о смерти солиста популярной группы.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта
Российский посол призвал прекратить дезинформацию
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
- Защита от коронавируса: как правильно чистить зубы
- Россиян за границей унижают из-за страха перед COVID-19
- Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию
Здоровье
- Напиток вождей СССР: секретное средство для потенции после 50 лет
- Похудение без последствий: полезное меню на неделю
- Неожиданно: популярный продукт предотвращает болезни сердца
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик