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Умер всемирно известный музыкант

Умер всемирно известный музыкант
Фото: pixabay.com
Барабанщику накануне исполнилось 60 лет

Музыкант Уильям Рифлин скончался от рака в США. Последние семь лет он работал с рок-группой King Crimson. 

О смерти барабанщика сообщил в "Твиттер" бывший бас-гитарист Nirvana Крист Новоселич. Он выразил соболезнования родным Рифлина и назвал его "замечательным музыкантом". 

Смерть Уильяма Рифлина подтвердила жена одного из основателей King Crimson на личной странице. 

Уилья Рифлин начал профессиональную карьеру музыканта в Сиэтле, когда ему исполнилось 15 лет. В дальнейшем он принял участие на концертах и в записи альбомов нескольких известных рок-групп, передает "МИР24". В 2013 г. Рифлин присоединился к новому составу воссозданной King Crimson.

Ранее "Утро" писало о смерти солиста популярной группы.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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