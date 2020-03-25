Барабанщику накануне исполнилось 60 лет

Музыкант Уильям Рифлин скончался от рака в США. Последние семь лет он работал с рок-группой King Crimson.

О смерти барабанщика сообщил в "Твиттер" бывший бас-гитарист Nirvana Крист Новоселич. Он выразил соболезнования родным Рифлина и назвал его "замечательным музыкантом".

Смерть Уильяма Рифлина подтвердила жена одного из основателей King Crimson на личной странице.

Уилья Рифлин начал профессиональную карьеру музыканта в Сиэтле, когда ему исполнилось 15 лет. В дальнейшем он принял участие на концертах и в записи альбомов нескольких известных рок-групп, передает "МИР24". В 2013 г. Рифлин присоединился к новому составу воссозданной King Crimson.

Ранее "Утро" писало о смерти солиста популярной группы.