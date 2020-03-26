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Элитная квартира и огромный дом: звезда "Девчат" оставила миллионы после смерти

Элитная квартира и огромный дом: звезда "Девчат" оставила миллионы после смерти
Инна Макарова. Фото:Roman Denisov/Russian Look/www.globallookpress.com
Основу состояния артистки составляет элитная недвижимость

Предполагается, что наследство звезды "Девчат" Инны Макаровой достанется ее единственной дочери Наталье Бондарчук. Во владении актрисы были квартира в центре Москвы и собственный дом в элитном поселке. 

Имущество Инны Макаровой может оцениваться в миллионы рублей. Ее дом находится подмосковных Раздорах, где стоимость 100 кв. м земли начинается от 200 тыс. руб., подсчитали журналисты. 

До рождения дочери Инна Макарова вместе с первым мужем Сергеем Бондарчуком жили в подвальной комнате на Садово-Триумфальной улице. После того как в 1949 г. актриса получила Сталинскую премию, супруги переехали в новую квартиру.

На данный момент не известно, составила ли актриса официальное завещание, пишут "Дни.ру".

Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. 

Актриса снималась в главных ролях в фильмах "Молодая гвардия", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Дорогой мой человек", "Женщины" и других. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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