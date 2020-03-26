Основу состояния артистки составляет элитная недвижимость

Предполагается, что наследство звезды "Девчат" Инны Макаровой достанется ее единственной дочери Наталье Бондарчук. Во владении актрисы были квартира в центре Москвы и собственный дом в элитном поселке.

Имущество Инны Макаровой может оцениваться в миллионы рублей. Ее дом находится подмосковных Раздорах, где стоимость 100 кв. м земли начинается от 200 тыс. руб., подсчитали журналисты.

До рождения дочери Инна Макарова вместе с первым мужем Сергеем Бондарчуком жили в подвальной комнате на Садово-Триумфальной улице. После того как в 1949 г. актриса получила Сталинскую премию, супруги переехали в новую квартиру.

На данный момент не известно, составила ли актриса официальное завещание, пишут "Дни.ру".

Инна Макарова умерла на 94-м году жизни.

Актриса снималась в главных ролях в фильмах "Молодая гвардия", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Дорогой мой человек", "Женщины" и других.