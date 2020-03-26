Он гастролировал по всему миру

В Москве скончался цирковой артист и жонглер Юрий Кукес. Более 50 лет жизни он посвятил искусству.

О смерти 69-летнего народного артиста России сообщили на сайте Росгосцирка. Руководство компании отметило, что многие годы Юрий Кукес боролся с хроническим заболеванием.

Циркач выступал с номерами соло-жонглера с 1970 года. С 1980-х гг. он работал в жанре иллюзий в Японии, где в 1993 г. был награжден императорской медалью как лучший артист года.

В дальнейшем его труппа гастролировала в Германии, Греции, Голландии, Венгрии и других странах. После возвращения на родину в 2002 г. Юрию Кукесу присвоили звание народного артиста России, передает "МИР24".

В последние годы Юрий Кукес был директором музея театра "Уголок дедушки Дурова".

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