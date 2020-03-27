Постановщику "Андрея Рублева" было 80 лет

Скончался кинорежиссер Владимир Любомудров. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Известного сценариста и постановщика не стало в пятницу, 27 марта, говорится на сайте организации, членом которой он являлся. Причину смерти коллеги артиста не назвали.

Владимир Любомудров руководил группой каскадеров во время съемок многих известных фильмов. Он поставил трюковые конные сцены в "Войне и мире" Сергея Бондарчука, а также "Андрее Рублеве" Андрея Тарковского, где еще и сыграл одного из героев.

Кроме того, режиссер снял такие картины, как "Ищи ветра...", "Первая конная" и "Белые вороны". Благодаря Владимиру Любимову свою первую крупную роль в кино получила и Анастасия Заворотнюк, которая сыграла в картине "Наследник" 1993 года.

Сейчас, по слухам, актриса борется с раком. Звезда давно не появлялась на публике, близкие же подробности о состоянии Заворотнюк скрывают. Журналисты выяснили, что сейчас артистка находится в реабилитационном центре, однако подтверждения этой информации пока нет.

В январе "Утро" писало о смерти легендарного советского режиссера Константина Бромберга. На его счету такие популярные фильмы, как"Приключения Электроника", "Чародеи" итри сюжета "Ералаша".