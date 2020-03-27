Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умер известный российский режиссер

Умер известный российский режиссер
Владимир Любомудров. Фото"Завещание" (1985)
Постановщику "Андрея Рублева" было 80 лет

Скончался кинорежиссер Владимир Любомудров. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Известного сценариста и постановщика не стало в пятницу, 27 марта, говорится на сайте организации, членом которой он являлся. Причину смерти коллеги артиста не назвали.

Владимир Любомудров руководил группой каскадеров во время съемок многих известных фильмов. Он поставил трюковые конные сцены в "Войне и мире" Сергея Бондарчука, а также "Андрее Рублеве" Андрея Тарковского, где еще и сыграл одного из героев.

Кроме того, режиссер снял такие картины, как "Ищи ветра...", "Первая конная" и "Белые вороны". Благодаря Владимиру Любимову свою первую крупную роль в кино получила и Анастасия Заворотнюк, которая сыграла в картине "Наследник" 1993 года.

Сейчас, по слухам, актриса борется с раком. Звезда давно не появлялась на публике, близкие же подробности о состоянии Заворотнюк скрывают. Журналисты выяснили, что сейчас артистка находится в реабилитационном центре, однако подтверждения этой информации пока нет.

В январе "Утро" писало о смерти легендарного советского режиссера Константина Бромберга. На его счету такие популярные фильмы, как"Приключения Электроника", "Чародеи" итри сюжета "Ералаша".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей