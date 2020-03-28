Британский артист спел для разведенной Муцениеце
После разрыва с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце всеми
способами отвлекается от слухов о разводе и пытается развеселиться. Так, недавно
актриса похвасталась вниманием со стороны всемирно известного певца. Робби
Уильямс посвятил звезде "Закрытой школы" песню в прямом эфире.
Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены сидеть в домашней изоляции. Исключением не стали и звезды шоу-бизнеса. Британский певец Робби Уильямс придумал оригинальный способ развлечься: он регулярно устраивает онлайн-караоке в прямом эфире для своих подписчиков. Звезда поет и общается с поклонниками в "Инстаграм". Во время одной из таких трансляций, которую смотрела и Муцениеце, артист обратился к ней.
"Вот это песня, которую я бы хотел посвятить всем русским людям в России. Я думаю о вас. Это для Агаты", – сказал Уильямс перед хитом Party Like a Russian. Отрывок прямого эфира Муцениеце опубликовала в своих соцсетях.
"Это уровень крутизны, когда Robbie Williams посвящает тебе песню в прямом эфире!", "Наклевывается новый роман", "Бывший нервно курит", "Ничего не понятно, но очень интересно", – оценили такое видео в комментариях 9орфография и пунктуация сохранены).
Муцениеце давно является поклонницей Уильямса, а познакомились звезды несколько месяцев назад. Актриса даже побывала в гостях у певца и его жены, пишет "7 дней".
Напомним, что Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале этого года – пара была вместе девять лет. После расставания со звездой "Мажора" артистка заметно похорошела и начала заниматься спортом.
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