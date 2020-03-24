Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала "будни разведенки"

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала "будни разведенки"
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
После расставания со звездой российского кино, артистка занялась необычным делом

Агата Муцениеце решила отвлечься от слухов вокруг ее скандального развода с Павлом Прилучным. Она поделилась с поклонниками новостью о том, что начала бегать. Мало того, она решила запустить флеш-моб и пригласила к старту всех заинтересованных. 

Для этого артистка запустила в социальных сетях хэштег "Бежим с Агатой". Под записью девушка делится своими успехами в спорте, к которому пристрастилась после развода. 

Бывшая супруга Прилучного рассказала в блоге "Будни разведенки", что занялась бегом, сейчас она спокойно преодолевает дистанцию в 10 км. 

Примеру актрисы последовали уже несколько человек, включая ее подписчиков и близких подруг. Вместе они продвигают хэштег "Бежим с Агатой" в социальных сетях, передает "Пятый канал"

Актеры Прилучный и Муцениеце объявили о разводе в феврале этого года. Вместе звезды "Закрытой школы" прожили девять лет, в браке у них родились дочь Мия и сын Тимофей. 

Ранее "Утро" рассказало, что после ухода Прилучного Муцениеце заметно похорошела.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей