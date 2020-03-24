После расставания со звездой российского кино, артистка занялась необычным делом

Агата Муцениеце решила отвлечься от слухов вокруг ее скандального развода с Павлом Прилучным. Она поделилась с поклонниками новостью о том, что начала бегать. Мало того, она решила запустить флеш-моб и пригласила к старту всех заинтересованных.

Для этого артистка запустила в социальных сетях хэштег "Бежим с Агатой". Под записью девушка делится своими успехами в спорте, к которому пристрастилась после развода.

Бывшая супруга Прилучного рассказала в блоге "Будни разведенки", что занялась бегом, сейчас она спокойно преодолевает дистанцию в 10 км.

Примеру актрисы последовали уже несколько человек, включая ее подписчиков и близких подруг. Вместе они продвигают хэштег "Бежим с Агатой" в социальных сетях, передает "Пятый канал".

Актеры Прилучный и Муцениеце объявили о разводе в феврале этого года. Вместе звезды "Закрытой школы" прожили девять лет, в браке у них родились дочь Мия и сын Тимофей.

Ранее "Утро" рассказало, что после ухода Прилучного Муцениеце заметно похорошела.