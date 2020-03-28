Дочь "Моей прекрасной няни" вспомнила о том, что мать отговорила ее возвращаться домой

Анна Заворотнюк, которая недавно вновь стала активно вести "Инстаграм", поделилась деталями своего прошлого. Дочь знаменитой актрисы, которая, по слухам, борется с раком, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в США.



Анна отметила, что переезд в Соединенные Штаты кардинально изменил ее жизнь. Несмотря на то, что дочь Анастасии Заворотнюк мечтала учиться за границей, миграция в другую страну ее сильно напугала. "Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой", – призналась Анна, поэтому после первого же дня в университете она в слезах позвонила маме.

Заворотнюк рассказала, что хотела вернуться домой, однако звезда сериала "Моя прекрасная няня" уговорила ее потерпеть и остаться хотя бы на несколько месяцев. "Моя мама невероятно мудрая женщина", – написала Анна об Анастасии.

Далее, по словам девушки, ей действительно стало легче и уже на второй месяц после переезда она нашла друзей.

"Очень вдохновляющая история жизни", "Вы большая молодец, очень целеустремленный человек", "Спасибо что делишься с нами жизненным опытом. Дай Бог всей вашей семье здоровья, сил и терпения", – поддержали подписчики Анну (орфография м пунктуация сохранены).

В последнее время девушка стала раскрываться перед "Инстаграм"-пользователями и все чаще рассказывать небольшие истории из своей жизни. Однако о состоянии своей матери Заворотнюк пока молчит, где находится актриса пока не известно.

Ранее Анна порассуждала о пандемии коронавируса, из-за которой погибли уже тысячи человек.