После тяжелой ситуации с близким другом, артист сдал тест на COVID-19

После того, как коронавирусную инфекцию нашли у Льва Лещенко, его товарищ Владимир Винокур решился пройти тест на наличие китайской заразы сам.

В своей социальной сети артист опубликовал фото, на которых видно, как врачи берут у него мазки на микрофлору изо рта и носа. Следующим кадром артист приложил документ, в котором говорится, что тест на коронавирус у артиста отрицательный.

Вероятно, Винокур озадачился тестом после грустной новости о его близком друге Льве Лещенко, у которого нашли COVID-19. Сейчас инфицированный артист России находится в больнице в Коммунарке.

Несмотря на радостные новости Владимир Натанович не спешит выйти на улицу. Он как и все россияне находится на карантине и проводит время в кругу семьи. Скучать артисту не приходится – он показал, как весело бегает кросс в своей роскошной квартире.

Ранее стало известно, что не только Винокуру нужно беспокоиться о своем здоровье. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что после новости о Лещенко переполошилась вся светская тусовка – под угрозой заражения оказались Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Малахов.