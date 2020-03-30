Винокур заговорил про себя после новости о коронавирусе у Лещенко
После того, как коронавирусную инфекцию нашли у Льва Лещенко, его товарищ Владимир Винокур решился пройти тест на наличие китайской заразы сам.
В своей социальной сети артист опубликовал фото, на которых видно, как врачи берут у него мазки на микрофлору изо рта и носа. Следующим кадром артист приложил документ, в котором говорится, что тест на коронавирус у артиста отрицательный.
Вероятно, Винокур озадачился тестом после грустной новости о его близком друге Льве Лещенко, у которого нашли COVID-19. Сейчас инфицированный артист России находится в больнице в Коммунарке.
Несмотря на радостные новости Владимир Натанович не спешит выйти на улицу. Он как и все россияне находится на карантине и проводит время в кругу семьи. Скучать артисту не приходится – он показал, как весело бегает кросс в своей роскошной квартире.
Ранее стало известно, что не только Винокуру нужно беспокоиться о своем здоровье. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что после новости о Лещенко переполошилась вся светская тусовка – под угрозой заражения оказались Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Малахов.
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