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Винокур заговорил про себя после новости о коронавирусе у Лещенко

Винокур заговорил про себя после новости о коронавирусе у Лещенко
Владимир Винокур. Фото: instagram.com/vladimir_vinokur
После тяжелой ситуации с близким другом, артист сдал тест на COVID-19

После того, как коронавирусную инфекцию нашли у Льва Лещенко, его товарищ Владимир Винокур решился пройти тест на наличие китайской заразы сам. 

В своей социальной сети артист опубликовал фото, на которых видно, как врачи берут у него мазки на микрофлору изо рта и носа. Следующим кадром артист приложил документ, в котором говорится, что тест на коронавирус у артиста отрицательный. 

Вероятно, Винокур озадачился тестом после грустной новости о его близком друге Льве Лещенко, у которого нашли COVID-19. Сейчас инфицированный артист России находится в больнице в Коммунарке. 

Несмотря на радостные новости Владимир Натанович не спешит выйти на улицу. Он как и все россияне  находится на карантине и проводит время в кругу семьи. Скучать артисту не приходится – он показал, как весело бегает кросс в своей роскошной квартире. 

Ранее стало известно, что не только Винокуру нужно беспокоиться о своем здоровье. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что после новости о Лещенко переполошилась вся светская тусовка – под угрозой заражения оказались Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Малахов. 

Фоторепортаж
"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд
Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Рина КРАСНОВА

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