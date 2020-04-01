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"Заперлась в комнате": Асмус взорвалась из-за нападок

"Заперлась в комнате": Асмус взорвалась из-за нападок
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе пожаловалась, что ей "поставили диагнозы" и посоветовали психолога

Кристину Асмус раскритиковали интернет-пользователи после часового интервью на "Ютуб". В нем артистка откровенно рассказала о работе на съемках "Текста", скандальной сцене из картины и отношениях с мужем. 

Актриса опубликовала фотографию в "Инстаграм", под которой резко отреагировала на оскорбления в ее адрес после объемного интервью. Кристина Асмус рассказала, что комментаторы на платформе "поставили ей диагноз" и посоветовали психологов в личных сообщениях.

В шутку звезда "Текста" призналась, что "заперлась дома с невидимым другом". 

Под снимком в короткой юбке и длинных ботфортах Асмус посетовала, что "идеальные люди" раскритиковали ее внешний вид, манеру поведения и речи. Девушку сравнили с "анорексичкой, больной и невротичкой". 

Некоторые поклонники Асмус поддержали актрису: "Красотка!!! не посвящайте посты психически не здоровым людям!!!", "Кристина, ты крутая. Обожаю вас и вашу семью.", "Оставайтесь такой всегда)". 

Другие не согласились с позицией актрисы из-за съемок в "Тексте": "Теперь после "текста" светлый образ разрушен, где не увижу на экране, мозг сам дорисовывает картинку))) ну такой себе прорыв, а самое интересное как потом дочери объяснить, что это норма и профессия такая". (Орфография и пунктуация сохранены)

Как ранее рассказало "Утро", Асмус поделилась подробностями съемок в "Тексте". 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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