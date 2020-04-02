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Гузеева готовится к летнему сезону во время пандемии

Гузеева готовится к летнему сезону во время пандемии
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса решила вернуться к старым привычкам

Лариса Гузеева в спортивном костюме оказалась на беговой дорожке. Ведущая “Давай поженимся!” призналась, что в последний раз занималась физическими упражнениями в школе. 

Гузеева опубликовала в "Инстаграм"-аккаунте видео, где шагает на беговой дорожке дома. Актриса призналась, что хочет изменить свой образ жизни и собирается привести себя в порядок к лету.

На переднем плане видео заметна глубокая тарелка с несколькими вскрытыми пачками лекарств. 

В комментариях Лариса Гузеева посоветовала людям на карантине посмотреть сериал "Ликвидация". 

Под записью подписчики порадовались за актрису: "Очень рада за вас, сама давно мечтаю о беговой дорожке)", "Вы просто богиня!!!", "Похудела очень", "Стройная, свежая, крутая!". 

Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева нелестно отозвалась о людях, нарушающих режим самоизоляции. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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