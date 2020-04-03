Шоумен стал ведущим развлекательной программы

Дмитрий Шепелев снова вышел на работу после ухода с Первого канала. На этой неделе прошли съемки нового шоу телеведущего. Об этом рассказали зрители, которые присутствовали в студии.

Новое телешоу Шепелева значительно отличается от формата "На самом деле" и будет развлекательным, пишет сайт "Комсомольская правда". Несмотря на введенный из-за коронавируса карантин, на съемках были и зрители. Они рассказали, что перед этим им измеряли температуру.

Сам Шепелев новость никак не комментирует, поэтому ни должность, ни название канала пока не известны. По некоторым данным, шоу может выйти на "Пятнице" или "СТС". Однако и это пока остается под вопросом: руководство телеканала, с которым теперь сотрудничает ведущий, еще не утвердило первые выпуски.

Об уходе с Первого канала Шепелев объявил в феврале 2019 года. В Сети опасались, что шоумен надолго останется без работы, в то время как "На самом деле" стал вести Тимур Еремеев.