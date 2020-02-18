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"Наши пути расходятся": Шепелев заявил о расставании

"Наши пути расходятся": Шепелев заявил о расставании
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий не будет работать в шоу "На самом деле"

Дмитрий Шепелев официально объявил об уходе с Первого канала. Поделиться важной новостью со зрителями он решил через "Инстаграм", где и написал, что расстается со всеми передачи, что вел за несколько лет.

Телеведущий подчеркнул, что никаких конфликтов с руководством у него не было.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", – написал Шепелев.

Напомним, ведущий пришел на Первый канал в 2008 году. Он вел программы "Достояние республики", "Минуты славы", "На самом деле".

Слухи о том, что Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, появились месяц назад. Тогда руководство канала и сам ведущий отрицали эту информацию.

Сейчас Дмитрий Шепелев вместе с избранницей отдыхает за границей. 

Дарья ПЕТРОВА

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не интересный персонаж,нет в нем ни харизмы ни обаяния,скучен
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