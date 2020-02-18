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Шепелев покинул Россию после слухов об увольнении

Шепелев покинул Россию после слухов об увольнении
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий не комментирует новости о том, что лишился работы

Дмитрий Шепелев со своей возлюбленной отправился отдыхать в Италию. Отпуск звезды сразу же связали с тем, что он остался без работы. В интернете снова появились слухи об увольнении Шепелева с Первого канала.

Как сообщают журналисты со ссылкой на телеграм-канал "Телевирус", Дмитрий Шепелев несколько дней назад ушел с Первого канала, где вел передачу "На самом деле".

"Говорят, что Дима Шепелев в пятницу все-таки написал заявление об уходе с Первого", – пишет источник.

Сейчас, как утверждают СМИ, будет идти борьба за телезвезду. Сам Дмитрий, покинувший Россию, новости пока не прокомментировал, но месяц назад заявлял, что об уходе с шоу речи не идет.

Возможно, Дмитрий Шепелев прервал работу только на время отпуска с Екатериной Тулуповой, с которой живет уже долгое время. Познакомились телеведущий и архитектор случайно – их дети ходят в один детский сад.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, как снимался обнаженным на музыкальном канале. 

Дарья ПЕТРОВА

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