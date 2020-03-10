Первый канал нашел замену Шепелеву
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в качестве главного лица ток-шоу "На самом деле". Первый выпуск программы с новым ведущим выйдет во вторник, 10 марта, в 18:30.
Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что покидает Первый канал после десяти лет работы. Шоумен признался, что подобное решение далось ему нелегко. Долгое время руководства телеканала держало в тайне имя замены ему.
Сегодня стало известно, что "На самом деле" будет вести актер Тимур Еремеев, сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Известно, что уже отснято несколько выпусков с его участием.
Сам актер признался, что все истории гостей шоу пропускает через себя и старается проявить максимальное сочувствие. А также отметил, что главная задача "На самом деле" – выяснить правду и помочь людям услышать друг друга.
Тимур Еремеев известен своими работами в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон". В 2017 г. он заявил, что является внебрачным сыном известного артиста Спартака Мишулина. Это вызвало подозрения в желании молодого человека подзаработать на громкой истории.
Ранее "Утро" писало, что предполагаемый сын Мишулина бежит из России, чтобы отдохнуть от разборок с дочерью знаменитого артиста.
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