Дочь Мишулина проиграла бой

Борьба Карины с предполагаемым сводным братом продолжается. Но пока безуспешно

Суд отказался удовлетворить иск семьи известного актера. Претензии вдовы и дочери беспочвенны, заявили на заседании.

Родственники Спартака Мишулина обратились с жалобой на публикацию Тимуром Еремеевым снимка, на котором он изображен за кулисами с народным артистом после спектакля "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". О деталях судебного разбирательства рассказали телеканалу "360" сами дети артиста.

Дочь и вдова уверены, что это фотомонтаж. Женщины также заявили о своем исключительном праве распоряжаться изображением актера.

"Не может кто угодно использовать фотографии отца, – сказала Карина. А потом добавила: "Фотография эта поддельная, и любая экспертиза это докажет.

Но судья принял другое решение. После рассмотрения всех материалов дела, среди которых были пленка с негативом, а также оригинал фото и аппарат, которым, могли сделать снимок, он не назначил экспертизу, и семье отказали в иске.

Тимур же сказал, что "так и не понял, что хотела Карина", которая "затаскала" его по судам. "На этот раз решила зацепиться за фото. Но отец сам настоял, чтобы мы сфотографировались за кулисами, видно же, что он специально позирует, улыбается. Это коллективное фото, можно сказать, и никто не может мне запретить его публиковать", – отметил молодой человек.

В 2017 г. Еремеев назвался внебрачным сыном Спартака Мишулина. Семья актера не признала родства, а дочь Карина воюет с предполагаемым сводным братом по всем фронтам. Она даже прошла тест на полиграфе.