"Это полный позор": Шепелев остался без миллионов Первого канала
Дмитрий Шепелев объявил, что уходит с Первого канала. Сможет ли теперь телеведущий зарабатывать такие же деньги, непонятно. Как утверждают журналисты, за работу в скандальном шоу он получал несколько миллионов рублей, от которых теперь придется отказаться.
Как утверждает сам муж Жанны Фриске, решение о прекращении сотрудничества было обоюдным. Зрители звезду поддержали – они назвали программу "полным позором".
"Скандальное шоу выдавало неплохие рейтинги, а Шепелев получал неплохую зарплату. По некоторым данным, его ежемесячный доход составлял почти 3 миллионов рублей", – пишет сайт "Комсомольская правда".
Есть версия, что Шепелев решил покинуть шоу из-за тематики. Возможно, ему надоело разбираться в семейных скандалах. Теперь его может ждать работа на другом канале.
Зрители ждут нового появления телеведущего на экранах. Им он кажется приятным, некоторые отмечают его правильную речь. Уход звезды из шоу "На самом деле" они поддерживают, так как передача кажется им лживой.
"Невозможно слушать ваши гиперболизированные реплики, видеть подставных актеров, бездарную игру ведущего и "экспертов". Надеюсь, закроют эту бездарную передачу!", "Как хорошо, что Вы больше не будете вести эту подставную и лицемерную НСД", "Прекрасный ведущий с правильной речью. Все будет хорошо", "Передача – такое вранье, ложь, слава богу, что ее не будет", "Самый ужасный канал на свете. Хорошо, что Вы ушли", "Надеюсь, что и эту программу уберут с экрана. Это же полный позор", – высказались подписчики в "Инстаграм".
О закрытии шоу "На самом деле" речи не идет. Руководство Первого канала уже нашло замену Шепелева. По некоторым данным, им может стать Дмитрий Нигиев.
Ранее Дмитрий Шепелев был шокирован новостью о его увольнении с Первого канала.
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