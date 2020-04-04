Известная певица заразилась коронавирусом
Американская певица Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) заразилась коронавирусом. Об этом артистка рассказала на своей странице в "Инстаграм".
Pink заметила симптомы китайской инфекции у себя и своего трехлетнего сына две недели назад. Они сдали анализ на COVID-19, и результат оказался положительным, поделилась певица.
По словам звезды, все это время они с сыном сидели дома и следовали указаниям лечащего врача. Несколько дней назад певица сделала повторный тест, и он оказался отрицательным – коронавирус отступил.
Артистка рассказала, что пожертвовала $1 млн, чтобы поддержать медработников, которые ежедневно борются со страшным заболеванием. Также Pink подчеркнула, что тестирование на коронавирус должно стать более доступным для всего населения.
Ранее инфекцию подхватила дочь известного российского актера Ивана Охлобыстина.
Гороскоп на 4 апреля: четыре знака смогут разбогатеть
Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 4 апреля 2020 года
Трампа удивил поступок Путина
Президента США тема пропаганды сейчас не интересует
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Умер зараженный коронавирусом легендарный дизайнер
- Передается по-другому: миф о коронавирусе развеяли
- Лукашенко нашел защищающий от коронавируса продукт
- В мире миллион человек заразились коронавирусом
Здоровье
- Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
- Как поддержать здоровье после 60 лет: простая гимнастика для пожилых
- Суставы скажут ‘’спасибо’’: чудодейственная гимнастика для мужчин старше 50
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик