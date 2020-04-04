Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известная певица заразилась коронавирусом

Известная певица заразилась коронавирусом
Pink. Фото: Angel Marchini/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеХуже пандемии COVID-19: мир ждет новое потрясение
Звезда призвала сделать тесты на COVID-19 доступными для всех

Американская певица Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) заразилась коронавирусом. Об этом артистка рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Pink заметила симптомы китайской инфекции у себя и своего трехлетнего сына две недели назад. Они сдали анализ на COVID-19, и результат оказался положительным, поделилась певица.

По словам звезды, все это время они с сыном сидели дома и следовали указаниям лечащего врача. Несколько дней назад певица сделала повторный тест, и он оказался отрицательным – коронавирус отступил.

Артистка рассказала, что пожертвовала $1 млн, чтобы поддержать медработников, которые ежедневно борются со страшным заболеванием. Также Pink подчеркнула, что тестирование на коронавирус должно стать более доступным для всего населения.

Ранее инфекцию подхватила дочь известного российского актера Ивана Охлобыстина.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 4 апреля: четыре знака смогут разбогатеть

Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 4 апреля 2020 года

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей