Звезда призвала сделать тесты на COVID-19 доступными для всех

Американская певица Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) заразилась коронавирусом. Об этом артистка рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Pink заметила симптомы китайской инфекции у себя и своего трехлетнего сына две недели назад. Они сдали анализ на COVID-19, и результат оказался положительным, поделилась певица.

По словам звезды, все это время они с сыном сидели дома и следовали указаниям лечащего врача. Несколько дней назад певица сделала повторный тест, и он оказался отрицательным – коронавирус отступил.

Артистка рассказала, что пожертвовала $1 млн, чтобы поддержать медработников, которые ежедневно борются со страшным заболеванием. Также Pink подчеркнула, что тестирование на коронавирус должно стать более доступным для всего населения.

Ранее инфекцию подхватила дочь известного российского актера Ивана Охлобыстина.