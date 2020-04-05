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Бузова показала берменный живот

Бузова показала берменный живот
Певица рассказала о своем положении

"Я беременна!", – такое признание сделала Ольга Бузова в своих социальных сетях. Артистка в обтягивающем платье сфотографировала себя с увеличившимся животом и намекнула своему возлюбленному Давиду Манукяну на скорую свадьбу. 

Ольга Бузова опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию, где она придерживает одной рукой живот, который выглядит так, будто она уже внушительном сроке беременности. Певица сняла себя в коротком платье с декольте в своей квартире. "Мы не можем это больше скрывать", – подписала публикацию артистка. 

Оказалось, что такая фотография была заданием, которое ей загадал ее молодой человек Дава в инстаграм-историях. До этого Бузова разрезала ножницами свою самую дорогую сумку Chanel, а ее парень удалил аккаунт в любимой игре. 

Последним заданием Давы для девушки оказалась фотография с мягкой игрушкой вместо живота, которая останется в ленте "Инстаграм" навсегда. Бузова пообещала, что игра продолжится завтра, и она будет "играть по-жесткому". 

Ранее "Утро" рассказало, что Бузова призналась в пластической операции. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость.
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Да такие как Бузова, Собчак и всех других штатных проституток нужно стерилизовать и запретить им рожать
Shad Tkhom
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Раньше новости делились достижениями в экономике страны,сегодня Бузова со своим животом либо идиотка Собчак на первой полосе. А потом удивляемся откуда столько дегенератов. Вводите цензуру уже ради подрастающего поколения!
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