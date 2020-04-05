Певица рассказала о своем положении

"Я беременна!", – такое признание сделала Ольга Бузова в своих социальных сетях. Артистка в обтягивающем платье сфотографировала себя с увеличившимся животом и намекнула своему возлюбленному Давиду Манукяну на скорую свадьбу.

Ольга Бузова опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию, где она придерживает одной рукой живот, который выглядит так, будто она уже внушительном сроке беременности. Певица сняла себя в коротком платье с декольте в своей квартире. "Мы не можем это больше скрывать", – подписала публикацию артистка.

Оказалось, что такая фотография была заданием, которое ей загадал ее молодой человек Дава в инстаграм-историях. До этого Бузова разрезала ножницами свою самую дорогую сумку Chanel, а ее парень удалил аккаунт в любимой игре.

Последним заданием Давы для девушки оказалась фотография с мягкой игрушкой вместо живота, которая останется в ленте "Инстаграм" навсегда. Бузова пообещала, что игра продолжится завтра, и она будет "играть по-жесткому".

Ранее "Утро" рассказало, что Бузова призналась в пластической операции.