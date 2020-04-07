Семья артистки продает наследство

После смерти Людмилы Зыкиной в 2009 году все ее имущество поделили между родственниками. Двоюродному племяннику достался дом в Тверской области. Однако теперь Александр Карпухин хочет избавиться от роскошного дома с участком. Бывшую собственность звезды он оценивает в 9 млн. рублей.

За эти деньги покупать получит дачу площадью 320 кв. метров, гостевой дом, баню, гараж рядом с Волгой. Избавиться от благоустроенного жилища на природе родственник решил не просто так – он чувствует себя брошенным, так как живет здесь один.

По словам Карпухина, его мама умерла несколько лет назад, а дети живут очень далеко. Как добавляет родственник звезды, людей в поселке живет мало, только сейчас приехало много людей из Москвы, которые хотят переждать коронавирус, – дополняет "Стархит".

О Людмиле Зыкиной ее двоюродный племянник вспоминает часто. Отмечает, что в доме до сих пор висят ее портреты, которые в случае продажи он заберет их с собой.

Другие родственники артистки еще осенью 2019 года пытались избавиться от ее личных вещей. Шубы, обувь и даже кошелек знаменитой певицы были выставлены на аукцион. Тогда сообщалось, что вещи Зыкиной продает ее племянник.