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Шубы по сто тысяч и кроссовки: близкие избавляются от вещей Зыкиной

Шубы по сто тысяч и кроссовки: близкие избавляются от вещей Зыкиной
Людмила Зыкина. Фото: www.globallookpress.com
Вещи исполнительницы хита "Течет река Волга" пустят с молотка

Личные вещи Людмилы Зыкиной будут проданы на аукционе. Главный лот, конечно, многочисленные ювелирные украшения певицы. Кроме них на продажу выставлены личные вещи артистки: шубы, обувь, сумки.

Среди лотов выделяются кроссовки Nike, которые, по оценке экспертов, она носила мало.

"Вида они нового, возможно, были в носке совсем недолго. Стартовая цена пока не установлена. Кроме того, мы представим шубы, принадлежавшие Людмиле Зыкиной, – их начальная стоимость 100 тысяч рублей. Эта одежда была в носке, но сохранилась очень хорошо",

цитирует эксперта Ивана Ефимова "КП".

Также на аукционе можно будет купить брендовый кошелек Людмилы Зыкиной со всем содержимым: десятирублевой купюрой и квитанциями. Судя по ним, в 2005 году легендарная певица получила пенсию около 9 тыс. рублей.

Предположительно, все эти вещи выставил на продажу племянник артистки Сергей Зыкин.

Дарья ПЕТРОВА
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