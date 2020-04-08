Жизни многих участников трагически оборвались

За практически 40-летнюю историю через "Клуб веселых и находчивых" прошли тысячи участников. Одни из них стали звездами и сумели построить блестящую карьеру, жизни других трагически оборвались.

Один из авторов команды КВН "Федор Двинятин" ушел из жизни совсем недавно. В мае 2019 года Сергей Тукаев, которого друзья называли "Минога", скончался от пневномонии. Один из приятелей юмориста Александ Гудков рассказал, как проходило прощание с мужчиной.

По словам телеведущего, проститься с Тукаевым в крематории собралось около 100 человек, но все происходящее внутри Гудков назвал "страннейшей историей". Он рассказал, что все происходящее ему показалось смешным, так как речи для родственников умершего говорила безэмоциональная женщина, похожая на работницу ЗАГСа – именно так ее описала знаменитость.

"Если Минога встанет из гроба, он просто даст тебе по башке", – думал в тот момент Гудков, как он рассказал в интервью Ксении Собчак.

Еще один участник КВН ушел из жизни в 2006 году, разбившись на самолете. Как вспоминали его друзья, Артур Тумасян больше всего боялся летать, поэтому всегда ездил на поездах. Однако в день смерти он очень спешил к жене, поэтому и решился полететь на самолете. Борт, летевший из Еревана в Сочи разбился вместе с капитаном команды "Новые армяне", – уточняет "КП".

Не сумел избежать смерти и капитан команды "Дети лейтенанта Шмидта". Григорий Малыгин умер в 2012 году от остановки сердца. Тогда мужчина уже прошел курс реабилитации после страшного нападения грабителей. Однако до конца оправиться после избиения участник КВН, похоже, так и не смог.

В возрасте 42-х лет ушел из жизни Марк Сагателян. Проблемы со здоровьем у участника команды "ЕрМИ" начались после ДТП. Тогда у него были диагностированы серьезные переломы. Немецкие врачи смогли стабилизировать состояние юмориста, однако после ему стало хуже, добавляет РИА "Новости".

Сагателяна доставили в больницу, где врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг и лейкоз. В 2013 году участник КВН умер.

Ранее "Утро" рассказывало, как кардинально изменилась участница КВН.