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Раскрыты новые подробности состояния тяжелобольной Бабкиной

Раскрыты новые подробности состояния тяжелобольной Бабкиной
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке не просто дается лечение от двусторонней пневмонии

В настоящее время исполнительница русской народной песни Надежда Бабкина продолжает находиться в коме. Пока здоровье артистки остается на том же уровне – она продолжает бороться с двусторонней пневмонией. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Все пока на том же уровне... У нее двусторонняя пневмония, что само по себе сложно, коронавирус не подтверждён, но врачи, с учётом, что это сложная болезнь, очень внимательно относятся к ней", – цитирует его РИА "Новости". 

"Утро. ру" сообщало, что после молодой муж артистки после оглашения ее диагноза скрылся от публики. 

Надежду Бабкину увезли в больницу на прошлой неделе. Врачи подозревают у артистки пневмонию. Ранее сообщалось, что она могла заразиться коронавирусом, но тест на заболевание показал отрицательный результат. 

Рина КРАСНОВА

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