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После развода Муцениеце ест лапшу быстрого приготовления

Бывшая жена Прилучного показала, как проводит время в самоизоляции

Недавно объявившая о разводе с мужем Агата Муцениеце поделилась с подписчиками своим рационом на карантине. Актриса сняла на видео лапшу быстрого приготовления, которую она предложила своей дочери Мии.

"Наш личный рецепт", – показала Муцениеце блюдо в своих инстаграм-историях, похваставшись, что добавляет в лапшу еще и овощи. На видео звезда "Закрытой школы" показала свою дочь, которая смеялась, сидя рядом актрисой на кровати.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании после восьми лет брака в феврале этого года. После актриса призналась, что теперь ее мама плохо высказывается о бывшем муже звезды, напоминает "Пятый канал".

Ранее звезде "Закрытой школы" в прямом эфире посвятил песню известный артист.

Карина СИРАЗОВА

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