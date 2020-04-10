Впервые спустя год известный знаток сыграет в "Что? Где? Когда?"

После скандала с подкупом на Первом канале Александр Друзь снова примет участие в популярной интеллектуальной программе. Знаток сыграет в "Что? Где? Когда?" уже в это воскресенье, 12 апреля.

Обладатель "Бриллиантовой совы" Александр Друзь сразится против телезрителей в составе команды Виктора Сиднева, сообщила ТАСС пресс-служба Первого канала. Также в игре примут участие Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

Напомним, что скандал с участием одного из самых известных знатоков Клуба разгорелся в феврале 2019 года. Главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По его словам, накануне игры шестикратный обладатель "Хрустальной совы" попросил сообщить ему вопросы и ответы взамен на часть от выигранной суммы.

Сам Друзь эти обвинения отверг, заявив, что все было наоборот и с таким предложением к нему обратился Бер.

Позже магистра вернули в Клуб, однако в осенней серии игр он принять участие не смог: место Друзья в команде отдали другому знатоку.