Телеведущая нарядилась ради встречи с мужчиной

Свою личную жизнь можно устроить даже во время самоизоляции, главное – всегда оставаться в форме. К такому совету популярного блогера прислушалась Юлия Барановская и пошла выбрасывать мусор в роскошном вечернем платье.

Видео телеведущая опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Звезда сказала: по словам блогера Натальи Красновой, встретить свою судьбу можно в любой момент. А так как наряжаться во время самоизоляции некуда, то нужно это делать даже для того, чтобы вынести мусор.

"Может, по дороге жениха встречу, я-то холостая девушка. И, конечно, тут же воспользовалась ее советом", – сказала на видео Барановская и вышла из квартиры на каблуках с полиэтиленовым пакетом руке.

Пройдясь по лестничной клетке, телеведущая вспомнила, что у нее мусоропровод, и в подъезде никого, кроме своего соседа она встретить не сможет. В финале видео она посетовала, что зря полдня наряжалась и красилась.

Юмористический ролик оценили подписчики Барановской. В комментариях отметили, что звезда роскошно выглядит, а также пошутили, что, вероятно, следовать совету нужно регулярно, и тогда он подействует: "Все мужики на самоизоляции, хотя ради такого можно и нарушить", "Прикольно", "Прям рассмешила", "Барановская, ты крутая!", "Красота спасет мир, Юлечка, Вы прекрасны!", "Надо это систематически делать для лучшего эффекта".

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