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Умер советский писатель

Умер советский писатель
Фото: pixabay.com
Александру Кабакову было 76 лет

Ушел из жизни советский и российский писатель. Причина смерти автора не уточняется. О кончине журналиста сообщил литературный критик Анна Наринская.

Она посвятила Кабакову пост в Facebook, отметив, что ушел из жизни остроумный, яркий и очень любящий жизнь человек.

Александр Кабаков родился в Новосибирске в 1943 году. Сначала он работал в газете "Гудок", затем в издательском доме "Коммерсантъ". Однако после занялся написанием больших произведений. Он создал антиутопию "Невозвращенец", по мотивам которой сняли несколько фильмов.

Всего писатель написал десятки произведений, которые были переведены на несколько языков, печатались в США, Европе и Азии.

Дарья ПЕТРОВА

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