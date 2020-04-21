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Покойный Хворостовский оставил Киркорову сообщение

Покойный Хворостовский оставил Киркорову сообщение
Дмитрий Хворостовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неожиданный комментарий появился в соцсетях артиста

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который скончался больше двух лет назад, оставил сообщение в "Инстаграм" Филиппа Киркорова. Комментарий появился под последней публикацией звезды.

Киркоров поделился фотографией, в описании к которой он рассказал о распродаже одежды из своей знаменитой гардеробной. Часть полученных денег певец пообещал отправить на благотворительность. Именно под этим постом с аккаунта Хворостовского был оставлен комментарий – смайлы с изображением хлопающих ладоней.

Впрочем, ничего мистического в таком сообщении нет – "Инстаграм" умершего певца ведут его дети Максим и Нина. Об этом сказано в описании профиля знаменитости. В самом же аккаунте регулярно появляются архивные фото и видео в память об оперной звезде.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года. Певец более двух лет боролся с раком мозга.

Ранее Киркоров опубликовал снимок, на котором он изолировался в лифте.

Карина СИРАЗОВА

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