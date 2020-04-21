Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Представитель Булановой сообщил о ее состоянии

Певицу могут выписать из больницы через несколько дней

Самочувствие Татьяны Булановой, которую недавно госпитализировали с подозрением на инсульт, заметно улучшилось. О здоровье певицы рассказал ее представитель Константин Сергеев.

По его словам, Буланова чувствует себя хорошо. Певицу должны выписать из больницы уже в этот четверг, 23 апреля, пишет РЕН ТВ. Однако точно об этом станет известно лишь послезавтра, уточнил Сергеев.

Буланова попала в больницу 11 апреля из-за проблем с сердцем. В клинике певицу поместили в реанимационное отделение, и уже через несколько дней звезда пошла на поправку.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей