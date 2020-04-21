Певицу могут выписать из больницы через несколько дней

Самочувствие Татьяны Булановой, которую недавно госпитализировали с подозрением на инсульт, заметно улучшилось. О здоровье певицы рассказал ее представитель Константин Сергеев.

По его словам, Буланова чувствует себя хорошо. Певицу должны выписать из больницы уже в этот четверг, 23 апреля, пишет РЕН ТВ. Однако точно об этом станет известно лишь послезавтра, уточнил Сергеев.

Буланова попала в больницу 11 апреля из-за проблем с сердцем. В клинике певицу поместили в реанимационное отделение, и уже через несколько дней звезда пошла на поправку.