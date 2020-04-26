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Известный советский художник заразился коронавирусом

Известный советский художник заразился коронавирусом
Фото: Sputnik/Xinhua/www.globallookpress.com
Повторный тест на COVID-19 оказался положительным

Новый вирус подхватил 87-летний художник-график Евгений Мешков.

Мужчине стало плохо, он решил вызвать скорую. Приехавшие к художнику, который живет в Лефортово, медики взяли у него анализ на коронавирус. Позже был проведен повторный тест – у Мешкова обнаружили COVID-19. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Госпитализировать пожилого художника медики не стали. Его оставили на домашнем лечении.

"… пациент был взят на контроль, его состояние отслеживают медработники",

говорится в сообщении.

Евгений Мешков – известный советский художник-график. Он создал иллюстрации для множества книг: Аркадия Гайдара, Сергея Михалкова, Самуил Маршака. Одной из самых известных его работ является изображение Мойдодыра для книги Корнея Чуковского. Художник также создавал иллюстрации для диафильмов.

Ранее Утро.ру писало, как сейчас живут российские звезды, которые столкнулись с коронавирусом. Среди них – Лев Лещенко,Стас Михайлов, Надежда Бабкина.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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