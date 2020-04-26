Повторный тест на COVID-19 оказался положительным

Новый вирус подхватил 87-летний художник-график Евгений Мешков.

Мужчине стало плохо, он решил вызвать скорую. Приехавшие к художнику, который живет в Лефортово, медики взяли у него анализ на коронавирус. Позже был проведен повторный тест – у Мешкова обнаружили COVID-19. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Госпитализировать пожилого художника медики не стали. Его оставили на домашнем лечении.

"… пациент был взят на контроль, его состояние отслеживают медработники",

– говорится в сообщении.

Евгений Мешков – известный советский художник-график. Он создал иллюстрации для множества книг: Аркадия Гайдара, Сергея Михалкова, Самуил Маршака. Одной из самых известных его работ является изображение Мойдодыра для книги Корнея Чуковского. Художник также создавал иллюстрации для диафильмов.

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