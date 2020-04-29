Барановская рассказала о дорогом человеке

Телеведущая опубликовала эффектные снимки

Юлия Барановская тепло поздравила подругу Елену Север с днем рождения. Сегодня телеведущей, актрисе и певице исполнилось 47 лет.

В честь этого события Барановская опубликовала подборку эффектных фото, где позирует вместе с подругой на разных мероприятиях и сопроводила их искренними поздравлениями.

"Леночка ,моя дорогая, с днём рождения! Встретить в наше время человека с таким добрым сердцем и такой открытой ко всем душой, как у тебя, это большая редкость", – написала она.

Юлия щедро осыпала Елену комплиментами, отметив ее мудрость, красоту и талант и отдельно восхитилась воспитанием двоих ее сыновей. Кроме того, Барановская поздравила подругу и с выходом клипа, в котором также снялся Александр Маршал.

Ранее Утро.ру писало о том, как Барановская разбила лицо и сломала зуб. Беда приключилась с телеведущей накануне важного эфира. Чтобы не сорвать съемку, пришлось срочно искать стоматолога и восстанавливать отколовшийся от удара об дверь зуб.