Мария Горбань покаталась на доске для серфинга

Актриса сериала "Кухня" на карантине из-за коронавируса скучает по океану и занятиям по серфингу, о чем сообщила поклонникам в "Инстаграм". Мария Горбань опубликовала ролик, на котором предстала в салатовом слитом купальнике.

"А можно сегодня так... ну или завтра", – подписала видео знаменитость, находясь в Московской области.

На кадрах артистка катается на доске для серфинга, покоряя волну за волной. На видео заметно, что Горбань находится в отличной физической форме. На это обратили внимание и подписчики актрисы.

Интернет-пользователи осыпали звезду комплиментами, подчеркнув, что она отличная модель для ярких видео. Кое-кто даже сравнил Марию с ангелом.

"Прекрасна и и очень привлекательна", "Крутая", " Маша, ты в отличной форме", " Да, дочь может гордиться такой мамой!" – написали комментаторы по постом Горбань.

Некоторые фанаты с сожалением отметили, что уехать к океану в ближайшее время не получится.

Ранее звезда сериала "Кухня" показала фигуру после слухов о пластике.