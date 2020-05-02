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Звезда "Кухни" показала личное видео в купальнике

Звезда "Кухни" показала личное видео в купальнике
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.co
Мария Горбань покаталась на доске для серфинга

Актриса сериала "Кухня" на карантине из-за коронавируса скучает по океану и занятиям по серфингу, о чем сообщила поклонникам в "Инстаграм". Мария Горбань опубликовала ролик, на котором предстала в салатовом слитом купальнике. 

 "А можно сегодня так... ну или завтра", – подписала видео знаменитость, находясь в Московской области.

На кадрах артистка катается на доске для серфинга, покоряя волну за волной. На видео заметно, что Горбань находится в отличной физической форме. На это обратили внимание и подписчики актрисы. 

Интернет-пользователи осыпали звезду комплиментами, подчеркнув, что она отличная модель для ярких видео. Кое-кто даже сравнил Марию с ангелом. 

"Прекрасна и и очень привлекательна", "Крутая", " Маша, ты в отличной форме", " Да, дочь может гордиться такой мамой!" – написали комментаторы по постом Горбань. 

Некоторые фанаты с сожалением отметили, что уехать к океану в ближайшее время не получится. 

Ранее звезда сериала "Кухня" показала фигуру после слухов о пластике. 

Полина ИВАНОВА

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