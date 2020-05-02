Соня Киперман позагорала в купальнике

Старшая дочь Веры Брежневой редко публикует кадры в "Инстаграм". Однако на майских праздниках Соня Киперман сделала исключение и выложила снимки в зеленом купальнике.

На первом фото девушка позирует, лежа на диване, расположенном в саду. В кадре видны лифчик и трусы, которые она прикрыла ногой. Киперман дополнила образ солнцезащитными очками и улыбкой.

"Солнечный малыш", – подписала пост дочь Брежневой.

Поклонники девушки по достоинству оценили ее яркие снимки. Фанаты отметили, что Киперман прекрасно выглядит и похожа на американскую певицу Лану Дель Рей.

"Соничка красотка", "Это божественно", "Такое солнышко", – прокомментировали фото подписчики Киперман.

Дочери Веры Брежневой 19 лет. Соня Киперман учится и живет в Лос-Анджелесе в гуманитарном Уитьер-колледже. В США девушка переехала в 16 лет.

Дочь Брежневой не в первый раз публикует в соцсети откровенные кадры в бикини.