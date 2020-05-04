Автор хитов недавно перенес инфаркт

Композитор Владимир Бойко, который создавал песни для группы "Ласковый май", скончался после долгой болезни. Новость сообщил продюсер группы Андрей Разин на своей странице в социальной сети.

Разин рассказал, что Бойко пришел на смену прошлого музыкального руководителя группы Сергея Кузнецова в 1989 году.

Композитор написал для "Ласкового мая" около 25 песен, среди которых популярная композиция "Гадкий утенок". Его авторству принадлежит и "Зимний вечер" – песня, с которой солистка группы Наталья Горловская победила в "Песне года" в 1991 году.

Ранее стало известно о гибели другого автора в группе "Ласковый май".