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Умер композитор "Ласкового мая"

Умер композитор "Ласкового мая"
Автор хитов недавно перенес инфаркт

Композитор Владимир Бойко, который создавал песни для группы "Ласковый май", скончался после долгой болезни. Новость сообщил продюсер группы Андрей Разин на своей странице в социальной сети.

Разин рассказал, что Бойко пришел на смену прошлого музыкального руководителя группы Сергея Кузнецова в 1989 году. 

Композитор написал для "Ласкового мая" около 25 песен, среди которых популярная композиция "Гадкий утенок". Его авторству принадлежит и "Зимний вечер" – песня, с которой солистка группы Наталья Горловская победила в "Песне года" в 1991 году. 

Ранее стало известно о гибели другого автора в группе "Ласковый май". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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