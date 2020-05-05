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Партнер Бабкиной рассказал правду о школьном романе с Шараповой

Партнер Бабкиной рассказал правду о школьном романе с Шараповой
Александр Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Васильев поделился воспоминаниями о поцелуях в коридоре

Популярный историк моды недавно выписался из больницы в Коммунарке после лечение от пневмонии. Коронавирусная инфекция у него официально не подтвердилась. Недавно он принял участие в съемках ток-шоу, во время которых рассказал о поцелуях с известной ведущей Ариной Шараповой. 

Она вместе с Александром Васильевым приняла участие в передаче, посвященной коронавирусной инфекции. Во время паузы Шарапова поспешила похвастаться своим подписчикам в социальной сети выздоровевшим коллегой. Васильев признается, что питание в больнице было хорошим, однако на видео, которое выложила его бывшая коллега по “Модному приговору” видно, что болезнь не прошла бесследно и актер серьезно похудел. 

Тем не менее, задору телеведущего недуг никак не повредил. На видео Арина Шарапова рассказывает, что с историком моды они знакомы довольно давно. Вместе звезды учились в гимназии номер 127 и их связывают теплые общие воспоминания. 

“У нас было такое...”, – говорит Васильев.

“Да! И мы никому не скажем, что там было!”, – пытается остановить его от откровений Шарапова. 

Однако телеведущий не стал скрывать, что они целовались в коридоре. Арина попыталась оправдаться, сообщив, что такого не было, поскольку Васильев значительно старше. 

Недавно стало известно, что однофамилицу телеведущего – Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали. Актриса подтвердила, что врачи обнаружили у нее COVID-19.

Евгения НАГОРСКАЯ

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