Васильев поделился воспоминаниями о поцелуях в коридоре

Популярный историк моды недавно выписался из больницы в Коммунарке после лечение от пневмонии. Коронавирусная инфекция у него официально не подтвердилась. Недавно он принял участие в съемках ток-шоу, во время которых рассказал о поцелуях с известной ведущей Ариной Шараповой.

Она вместе с Александром Васильевым приняла участие в передаче, посвященной коронавирусной инфекции. Во время паузы Шарапова поспешила похвастаться своим подписчикам в социальной сети выздоровевшим коллегой. Васильев признается, что питание в больнице было хорошим, однако на видео, которое выложила его бывшая коллега по “Модному приговору” видно, что болезнь не прошла бесследно и актер серьезно похудел.

Тем не менее, задору телеведущего недуг никак не повредил. На видео Арина Шарапова рассказывает, что с историком моды они знакомы довольно давно. Вместе звезды учились в гимназии номер 127 и их связывают теплые общие воспоминания.

“У нас было такое...”, – говорит Васильев.

“Да! И мы никому не скажем, что там было!”, – пытается остановить его от откровений Шарапова.

Однако телеведущий не стал скрывать, что они целовались в коридоре. Арина попыталась оправдаться, сообщив, что такого не было, поскольку Васильев значительно старше.

Недавно стало известно, что однофамилицу телеведущего – Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали. Актриса подтвердила, что врачи обнаружили у нее COVID-19.