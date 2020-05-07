Артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала все достоинства фигуры

Звезда СНГ Ани Лорак порадовала поклонников новым видео. Артистка опубликовала фрагменты с концертного шоу "Дива". Для сцены она выбрала необычный наряд.

На кадрах красавица ходит по сцене в маленьком, узком купальнике бежевого цвета и длинной белой шубе. Роскошные волосы уложены в "конский хвост".

Фанаты артистки отреагировали на пост по-разному.

"Песня красивая но исполнять ее в белье – это дурость, не ожидала такого от Лорак", " Спасибо, Каролина, что радуете нас такими шикарными песнями и номерами шоу", "Божественная! Эталон красоты и успеха", – писали они.

Красавица Ани всегда элегантна. Она любит выбирать нестандартные и очень интересные наряды. Так, например, она недавно похвасталась кадрами с фотосессии. На снимках артистка позирует в бюстгальтере с веревками и широких штанах.

За жизнью 41-летней красавицы следят более 6,5 миллионов человек в социальных сетях. Однако узнать, что происходит в личной жизни артистки, фанатам не удается. В 2019 г. Лорак развелась с мужем-изменщиком. Некоторые сплетники приписывают ей роман с молодым продюсером Егором Глебом.