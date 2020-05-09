Военные песни Бабкиной и марш Пугачевой: как российские звезды празднуют 9 Мая
Вся страна отмечает День Победы – "праздник со слезами на глазах". Отечественные звезды не остались в стороне. Самые душевные поздравления от медийных личностей – в подборке "Утро.ру".
Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм ролик, где его дети – Гарри и Лиза – читают стихи, а после под марш “Прощание славянки” маршируют по дому вместе с супругой шоумена – Аллой Пугачевой. В комментариях люди отмечают, что поздравление двойняшек растрогало их до слез.
Продюсер Яна Рудковская отметила, что для их семьи 9 Мая – очень важный праздник. Ее дедушка участвовал в войне и прошел путь от Москвы до Берлина. Во время сражений он заработал множество ранений, однако прожил до 2005 года. Ее сын от Евгения Плющенко прочитал стихи в честь праздника, стоя с портретом прадеда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День памяти о тех кто защищал нашу Родину ! Мой дедушка и прадедушка моих сыновей -Сыров Николай Тимофеевич , который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -" Орденом Красной Звезды ", "Орденом Отечественной войны", медалью"За оборону Москвы " и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь , за мирное небо !Всех с праздником , с Днём Победы ! С Великим праздником для всего российского и советского народа ! Никто не забыт , ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся !We will always remember! Victory day ! #бессмертныйполк #NoMoreWar #никтонезабытничтонезабыто 🙏🏻
Игорь Николаев опубликовал в социальной сети снимок со своим дедом – тоже участником войны. В те года его предок участвовал в штурме Берлина. Многие отметили, что композитор очень похож на своего родственника, особенно усами.
У Филиппа Киркорова празднование Дня Победы проходит в кругу семьи: наследников и отца Бедроса Киркорова. На своей странице в соцсетях он опубликовал видео, как его папа вместе с внуками исполнили песню “Темная ночь”. Певец отметил, что очень важно передавать память и уважение к тем, кто воевал, из поколения в поколение.
Певица Лолита Милявская выложила на своей странице фрагмент из парада Победы 1945-го года, в котором приняли участие и украинские солдаты. Певица написала, что для нее это – единственный парад Победы.
А недавно переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина порадовала поклонников своим вокалом. Исполнительница за время лечения от COVID-19 не потеряла голос. Бабкина спела “Гимн Победы” вместе со своим коллективом с помощью видеоконференции.
Также с праздником Победы поздравил украинцев Владимир Зеленский. Правда, в своей речи он не упомянул подвиг красноармейцев.
Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"
Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая
По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Тренируем мозг: три смешных упражнения сохранят память на долгие годы
- Напрягите мышцы: три простых упражнения помогут вернуть потенцию после 50
- Природная виагра: потенцию спасет сладкий фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик