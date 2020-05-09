Многие деятели шоу-бизнеса выучили вместе со своими детьми стихотворения военных лет

Вся страна отмечает День Победы – "праздник со слезами на глазах". Отечественные звезды не остались в стороне. Самые душевные поздравления от медийных личностей – в подборке "Утро.ру".

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм ролик, где его дети – Гарри и Лиза – читают стихи, а после под марш “Прощание славянки” маршируют по дому вместе с супругой шоумена – Аллой Пугачевой. В комментариях люди отмечают, что поздравление двойняшек растрогало их до слез.

Продюсер Яна Рудковская отметила, что для их семьи 9 Мая – очень важный праздник. Ее дедушка участвовал в войне и прошел путь от Москвы до Берлина. Во время сражений он заработал множество ранений, однако прожил до 2005 года. Ее сын от Евгения Плющенко прочитал стихи в честь праздника, стоя с портретом прадеда.

Игорь Николаев опубликовал в социальной сети снимок со своим дедом – тоже участником войны. В те года его предок участвовал в штурме Берлина. Многие отметили, что композитор очень похож на своего родственника, особенно усами.

У Филиппа Киркорова празднование Дня Победы проходит в кругу семьи: наследников и отца Бедроса Киркорова. На своей странице в соцсетях он опубликовал видео, как его папа вместе с внуками исполнили песню “Темная ночь”. Певец отметил, что очень важно передавать память и уважение к тем, кто воевал, из поколения в поколение.

Певица Лолита Милявская выложила на своей странице фрагмент из парада Победы 1945-го года, в котором приняли участие и украинские солдаты. Певица написала, что для нее это – единственный парад Победы.

А недавно переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина порадовала поклонников своим вокалом. Исполнительница за время лечения от COVID-19 не потеряла голос. Бабкина спела “Гимн Победы” вместе со своим коллективом с помощью видеоконференции.

Также с праздником Победы поздравил украинцев Владимир Зеленский. Правда, в своей речи он не упомянул подвиг красноармейцев.