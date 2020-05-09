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Военные песни Бабкиной и марш Пугачевой: как российские звезды празднуют 9 Мая

Военные песни Бабкиной и марш Пугачевой: как российские звезды празднуют 9 Мая
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие деятели шоу-бизнеса выучили вместе со своими детьми стихотворения военных лет

Вся страна отмечает День Победы – "праздник со слезами на глазах". Отечественные звезды не остались в стороне. Самые душевные поздравления от медийных личностей – в подборке "Утро.ру". 

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм ролик, где его дети – Гарри и Лиза – читают стихи, а после под марш “Прощание славянки” маршируют по дому вместе с супругой шоумена – Аллой Пугачевой. В комментариях люди отмечают, что поздравление двойняшек растрогало их до слез. 

Продюсер Яна Рудковская отметила, что для их семьи 9 Мая – очень важный праздник. Ее дедушка участвовал в войне и прошел путь от Москвы до Берлина. Во время сражений он заработал множество ранений, однако прожил до 2005 года. Ее сын от Евгения Плющенко прочитал стихи в честь праздника, стоя с портретом прадеда. 

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День памяти о тех кто защищал нашу Родину ! Мой дедушка и прадедушка моих сыновей -Сыров Николай Тимофеевич , который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -" Орденом Красной Звезды ", "Орденом Отечественной войны", медалью"За оборону Москвы " и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь , за мирное небо !Всех с праздником , с Днём Победы ! С Великим праздником для всего российского и советского народа ! Никто не забыт , ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся !We will always remember! Victory day ! #бессмертныйполк #NoMoreWar #никтонезабытничтонезабыто 🙏🏻

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Игорь Николаев опубликовал в социальной сети снимок со своим дедом – тоже участником войны. В те года его предок участвовал в штурме Берлина. Многие отметили, что композитор очень похож на своего родственника, особенно усами. 

У Филиппа Киркорова празднование Дня Победы проходит в кругу семьи: наследников и отца Бедроса Киркорова. На своей странице в соцсетях он опубликовал видео, как его папа вместе с внуками исполнили песню “Темная ночь”. Певец отметил, что очень важно передавать память и уважение к тем, кто воевал, из поколения в поколение. 

Певица Лолита Милявская выложила на своей странице фрагмент из парада Победы 1945-го года, в котором приняли участие и украинские солдаты. Певица написала, что для нее это – единственный парад Победы. 

А недавно переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина порадовала поклонников своим вокалом. Исполнительница за время лечения от COVID-19 не потеряла голос. Бабкина спела “Гимн Победы” вместе со своим коллективом с помощью видеоконференции.

Также с праздником Победы поздравил украинцев Владимир Зеленский. Правда, в своей речи он не упомянул подвиг красноармейцев. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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