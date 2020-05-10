Викторина не вернула деньги бывшим клиентам

Дочь Евгения Петросяна Викторина долгое время проживала в США. Там она сменила фамилию на Петросянц, вышла замуж и родила двоих сыновей. Сейчас ей 51 год, она в прекрасных отношениях с бывшей женой юмориста – Еленой Степаненко, но из-за этого теперь совсем не общается с отцом.

Во время развода в 2018 году Викторина таке принимала участие в судебном процессе. Чтобы пребывать в России в это время ей пришлось найти подработку. Она была риэлтором по недвижимости, в чьи обязанности входило сдавать квартиры и отдавать деньги собственникам, получая за это процент. Однако один из хозяев квартиры так и не получил от Викторины положенные 337 тысяч рублей.

Урегулировать вопрос мирно не вышло, потому на дочь Петросяна подали в суд. Разбирательства затягиваются из-за пандемии. Слушание по делу назначили на конец мая, сообщает Стархит.

Петросян, судя по всему, помогать своей дочери не намерен. То, что его дочь заняла позицию Степаненко стало для него ударом. Однако некоторые считают, что Викторина хочет уберечь от Брухуновой дорогое имущество своего отца, поэтому настаивает на передаче значительной доли Елене.

Известно, что у Елены Степаненко нет своих детей и к дочери своего бывшего супруга относится очень тепло. Ранее она рассказывала, что они с Петросяном хотели поделить имущество поровну, однако юморист иначе себе это представлял. Во время распределения, кому и что достанется, у Евгения Вагановича случилась истерика.