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Васильева сообщила об изменении самочувствия

Васильева сообщила об изменении самочувствия
Татьяна Васильева. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Клиническая картина болезни говорит о наличии у нее COVID-19

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала свое состояние после выявления у нее двусторонней пневмонии. Она утверждает, что уже идет на поправку. 

Народная артистка сообщает, что у нее уже спала температура и в целом себя она чувствует хорошо. Васильева надеется, что скоро закончится необходимость соблюдать карантин и она сможет продолжить жить в привычном формате. 

Ранее артистка сообщила, что ей пришлось вызвать врачей на дом, поскольку у нее сильно ухудшилось самочувствие. Ее мучил кашель и высокая температура. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию и сделали тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Однако врачи утверждают, что картина развития болезни соответствует той, которая наблюдается у пациентов с коронавирусом. 

Других тестов на выявление заражения артистка еще не сдавала. 

“Мне никто не предлагал, я жду”, – сообщает Васильева РИА Новости. 

По ее словам, врачи еще не приняли решение, как поступить. 

Ранее Васильева пожаловалась, что из-за карантина она не может себя обеспечить. Все спектакли с ее участием сняли и она осталась на обеспечении государства. Но даже эти деньги, утверждает актриса, ее не спасут.

Евгения НАГОРСКАЯ

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