Клиническая картина болезни говорит о наличии у нее COVID-19

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала свое состояние после выявления у нее двусторонней пневмонии. Она утверждает, что уже идет на поправку.

Народная артистка сообщает, что у нее уже спала температура и в целом себя она чувствует хорошо. Васильева надеется, что скоро закончится необходимость соблюдать карантин и она сможет продолжить жить в привычном формате.

Ранее артистка сообщила, что ей пришлось вызвать врачей на дом, поскольку у нее сильно ухудшилось самочувствие. Ее мучил кашель и высокая температура. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию и сделали тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Однако врачи утверждают, что картина развития болезни соответствует той, которая наблюдается у пациентов с коронавирусом.

Других тестов на выявление заражения артистка еще не сдавала.

“Мне никто не предлагал, я жду”, – сообщает Васильева РИА Новости.

По ее словам, врачи еще не приняли решение, как поступить.

Ранее Васильева пожаловалась, что из-за карантина она не может себя обеспечить. Все спектакли с ее участием сняли и она осталась на обеспечении государства. Но даже эти деньги, утверждает актриса, ее не спасут.