Он помог многим зарубежным артистам получить популярность

Легендарный музыкант, которого прозвали “отцом рэпа”, Андре Харрелл скончался на шестидесятом году жизни. Он помог рэперу Diddy достичь музыкального прорыва, а также помогал другим артистам под своим лейблом Motown.

В молодости Андре был участником хип-хоп дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, которые исполнили хит Genius Rap. Он помог прославиться Мэри Джей Блайдж, Lost Boyz, The Notorious B.I.G и многим другим.

За день до смерти в своем аккаунте в соцсетях он написал “Кому нужно ехать до 2021 года...мы уезжаем завтра утром”. Он утверждал, что хочет перескочить в будущее, чтобы пропустить распространение коронавируса.

Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. С этим недугом он активно боролся в последнее время, сообщает его жена.

Свои соболезнования выразили Мэрайя Кэри, Ашер, Карди Би и многие другие заграничные артисты.

“Почему Андре ... Мое сердце разрывается, и я не могу перестать плакать. Он был удивительным другом, и я буду скучать по нему навсегда”, – приводит слова певицы Мэрайи Кэри издание TMZ.

Недавно от проблем с сердцем скончался другой известный музыкант.