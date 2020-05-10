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Умер легендарный музыкант

Умер легендарный музыкант
Андре Харрелл. Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Он помог многим зарубежным артистам получить популярность

Легендарный музыкант, которого прозвали “отцом рэпа”, Андре Харрелл скончался на шестидесятом году жизни. Он помог рэперу Diddy достичь музыкального прорыва, а также помогал другим артистам под своим лейблом Motown.

В молодости Андре был участником хип-хоп дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, которые исполнили хит Genius Rap. Он помог прославиться Мэри Джей Блайдж, Lost Boyz, The Notorious B.I.G и многим другим. 

За день до смерти в своем аккаунте в соцсетях он написал “Кому нужно ехать до 2021 года...мы уезжаем завтра утром”. Он утверждал, что хочет перескочить в будущее, чтобы пропустить распространение коронавируса. 

Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. С этим недугом он активно боролся в последнее время, сообщает его жена. 

Свои соболезнования выразили Мэрайя Кэри, Ашер, Карди Би и многие другие заграничные артисты. 

“Почему Андре ... Мое сердце разрывается, и я не могу перестать плакать. Он был удивительным другом, и я буду скучать по нему навсегда”, – приводит слова певицы Мэрайи Кэри издание TMZ.

Недавно от проблем с сердцем скончался другой известный музыкант. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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