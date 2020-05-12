Выступление экс-солистки "Миража" обернулось скандалом
Наталия Гулькина выясняет отношения с поэтом Валерием Соколовым, написавшим песни для коллектива, в котором долгое время пела артистка. Поводом для скандала стало публичное выступление знаменитости, где она спела несколько строчек из хита группы "Мираж". Об этом рассказала ее адвокат Майя Сандлер.
Поэту действия Гулькиной на концерте не понравились – он написал претензию, где потребовал выплатить ему более 1 млн руб. – в такую сумму он оценил исполнение песен и моральный ущерб. Адвокат звезды 1980-х возмущена, ведь артистка заработала гораздо меньше 1,2 млн за то выступление.
Поступок своей клиентки Майя Сандлер объясняет просто: Наталия Гулькина не смогла проигнорировать своих поклонников, начавших петь хит группы "Мираж".
"Просто нелепо требовать с певицы такие суммы за три строчки, – пояснила "Комсомольской правде" адвокат.
Сама певица, со слов юриста, считает, что в скандале замешана Маргарита Суханкина. Мол, она "дружит" с Валерием Соколовым против артистки. Сможет ли бывший приятель Гулькиной получить желаемый 1,2 млн с певицы, решит суд.
Напомним, Суханкина и Гулькина долго время пели в группе "Мираж", а затем Наталию, по ее словам, вынудили уйти из коллектива.
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