Пошаговый способ приготовления закуски от ведущей "Давай поженимся"

Лариса Гузеева поделилась рецептом, который, по словам звезды, произвел на нее огромное впечатление. Как приготовить запеченную свеклу с кинзой, телеведущая рассказала в соцсетях.

Артистка опубликовала рецепт блюда в инстаграм-историях, подробно снимая процесс приготовления. "Мое первое гастрономическое удивление в Грузии", – так описала запеченную свеклу ведущая "Давай поженимся". Простым рецептом, по словам Гузеевой, с нею поделилась свекровь.

Ингредиенты для закуски от Гузеевой: заранее запеченная или отварная свекла, чеснок, семена кинзы, соль, винный уксус и специи.

Пошаговый рецепт приготовления свеклы по-грузински от Гузеевой:

Свеклу нужно нарезать на небольшие кусочки. Раньше Гузеева пользовалась фигурной овощерезкой, которую ей подарила свекровь, однако теперь приспособление куда-то пропало, посетовала телеведущая.

Зерна кинзы нужно растолочь в ступке. Соли и специй нужно использовать совсем немного, чтобы не испортить вкус блюда, предупредила артистка.

Затем она переложила свеклу с чесноком в банку, добавила уксус, соль и специи. Закуска готова, теперь ее нужно убрать в холодильник, чтобы свекла промариновалась, заключила звезда.

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