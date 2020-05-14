Группа ищет новую солистку

Поклонников группы "ВИА Гра" шокировала неожиданная новость. Константин Меладзе сообщил в "Инстаграм", что ищет новую солистку в группу. Позже свой уход подтвердила и сама Эрика Герцег.

Информация о старте кастинга, в котором пригласили поучаствовать девушек от 18 до 25 лет с харизмой, бьющей, как ток, появилась на странице MeladzеMusic.

Спустя пару часов Эрика Герцег вышла в прямой эфир с арт-директором игорной зоны "Красная поляна" Еленой Волгиной. Певица призналась, что долго думала о своем уходе.

"Я поговорила с Костей. Костя меня поддерживал", – добавила артистка, которая отметила, что пробудет в группе до конца 2020 года, пока не найдут новую солистку. Герцег будет выступать на запланированных концертах.

Слухи о том, что Герцег может уйти из "ВИА Гры", появились еще в марте этого года. А осенью 2019-го в Сети заговорили о романе между Герцег и Меладзе. Тогда интернет-пользователи обратили внимание на то, что супруга композитора Вера Брежнева удалила из соцсети все фото с мужем. Однако позже артистка опровергла все сплетни о проблемах в браке.