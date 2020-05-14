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Звезда "Орла и решки" пожаловалась на охладевшего мужа

Звезда "Орла и решки" пожаловалась на охладевшего мужа
Жанна Бадоева. Фото:instagram.com/zhanna_badoeva
В союзе двух влюбленных наметился разлад

Звезда популярного шоу о путешествиях "Орел и решка" Жанна Бадоева рассказала о проблемах в браке. Телеведущая почти шесть лет назад вышла замуж за Василия Мельничиного. Долгие годы возлюбленные провели в гармонии, но теперь девушка почувствовала, что супруг охладел к ней.

Семейное гнездышко звездная пара свила в Италии, где мужчина занимался производством обуви. Однако все изменилось, когда Бадоеву пригласили на Первый канал вести тревел-шоу "Жизнь других".

Василий не мог отпустить свою избранницу одну, поэтому принял решение отправиться с ней и стал продюсером нового проекта. Супруги начали работать вместе, но это не принесло счастья в их дом.

Девушка призналась, что ревнует мужа к его новой работе. "Я хочу к нему подойти, а он говорит: "Подожди, не мешай. У меня переговоры". Конечно, меня это сильно раздражает и бесит", – рассказала звезда в прямом эфире "Ютуб"-шоу "Люкс ФМ".

Вместе с этим телеведущая сказала, что ценит упорство и трудолюбие возлюбленного – ведь он старается для их общей семьи.

К слову, Бадоева – настоящая хранительница семейных ценностей. Она не раз заявляла, что очень счастлива в браке и считает свою семью крепкой и гармоничной. Кроме того, звездная ведущая умудрилась сохранить теплые отношения с экс-супругом известным украинским режиссером Аланом Бадоевым.

Ранее звезда шоу "Жизнь других" поделилась жестким правилом воспитания детей

Ольга ФЕДОРОВА

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