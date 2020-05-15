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Ведущий "Пусть говорят" высказался о закрытии шоу из-за вируса

Ведущий "Пусть говорят" высказался о закрытии шоу из-за вируса
Дмитрий Борисов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен рассказал о работе в условиях пандемии

Дмитрий Борисов прокомментировал новости о том, что программу "Пусть говорят" планируют закрыть из-за того, что на съемках был инфицированный COVID-19 гость. Телеведущий опровергает эту информацию, по его словам, все меры безопасности на съемках соблюдаются, а о прекращении выпуска передачи речи не идет.

Шоумен убеждает, что на площадке регулярно проводят тесты на коронавирус, а тех, у кого потенциально мог быть контакт с зараженными, сразу же отправляют на карантин. Съемки программы проводят в обычном режиме, пояснил Борисов журналистам.

Слухи о том, что на площадке был гость с COVID-19, появились после выпуска с участием Дмитрия Иванова – бывшего супруга Лолиты Милявской, указывает телеканал 360. Якобы только спустя несколько дней факт заражения подтвердился, а шоу было решено закрыть, чтобы не распространять коронавирус, дополняет StarHit.

Напомним, в середине марта телеканалы приняли решение снимать передачи без зрителей в студиях. Где-то людей заменили на воздушные шары, что вызвало резкую негативную реакцию в интернете. Также часть работников телецентра были переведены на удаленную работу, а внутри здания дежурят медики.

Дарья ПЕТРОВА

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