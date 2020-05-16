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Бывшая Джигарханяна надела платье из сетки

Бывшая Джигарханяна надела платье из сетки
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Цымбалюк-Романовская показала пикантное фото

После откровенного снимка, где Виталина прикрыла наготу сочинениями Шопена, она продолжает публиковать в своем Инстаграм кадры с "докарантинной" фотосессии.

В этот раз бывшая жена Армена Джигарханяна предстала одетой. Правда, наряд был весьма пикантным и поразил воображение ее подписчиков. Цымбалюк-Романовская надела платье, где верхняя часть сшита из сетки. Позировала киевская пианиста на кожаном диване.

"Будет много классных фотографий, но вы держитесь", - написала она под снимками.

Виталину завалили комплиментами – поклонникам, судя по всему, наряд пришелся по вкусу.

"Так, напомните, за что держаться?" "Уже без Шопена" "Пипееец,,,вы такая красиваяяяяя" "С каждым днём вы выглядите все лучше и лучше, счастья вам Виталина.." "Ах, какая женщина, какая женщина..." – высказались комментаторы.

Ранее подруга Прохора Шаляпина рассказала, что во время отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской певец изменял ей со своей бывшей – Ларисой Копенкиной. Якобы красавчик вовсе и не расставался с пожилой возлюбленной и дурачил других дам с корыстной целью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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