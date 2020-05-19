Телеведущая призналась, что сама хочет вернуться на родину

Телеведущая Лариса Гузеева резко осудила очередную невесту на передаче "Давай поженимся". 23-летняя девушка оставила ребенка у матери в деревне и уехала покорять Москву.



Уроженка Орловской области работает в отеле администратором, но мечтает стать актрисой. История невесты вызвала у Гузеевой раздражение. Телеведущая предложила девушке вернуться в родную деревню и воспитывать ребенка.

"Вы зачем-то живете в Москве. У вас здесь ни кола, ни двора. Уж бы тогда вернулись", – возмущается в эфире Первого канала Лариса Гузеева.

При этом артистка заявила, что сама с удовольствием бы вернулась на родину, в Оренбург. Однако Гузеева уверена, что там ей не светит подходящая должность, так как таких, как она, в родных городах не любят.

"Меня даже диктором уже не возьмут на оренбургское телевидение, потому что ненавидят из своего отечества выскочек типа меня. Скажут: "Ой-ой, приехала из Москвы! Иди полы мой в подъездах"! У меня выхода нет", – пожаловать знаменитость.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Гузееву разозлили "хамы -малолетки".