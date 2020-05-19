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Известную актрису обокрали прямо у нее дома

Известную актрису обокрали прямо у нее дома
Татьяна Васильева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Из квартиры пропал мобильный телефон звезды

К актрисе Татьяне Васильевой, которая лечится от двухсторонней пневмонии, пришли две девушки и представились медицинскими сотрудницами. После их ухода из дома звезды пропал мобильный телефон. О неприятном инциденте сообщила невестка актрисы Мария Васильева (Болонкина).

Она рассказала, что действия "медсестер" изначально выглядели странно. Они неумело взяли у артистки мазок. При этом члены звездного семейства, которые уже проходили через процедуру, заметили, что анализы взяли не так, как следует.

По словам Марии, после этого Татьяна Васильева отошла в другую комнату на несколько секунд, а когда вернулась "медсестер" уже не было. Вместе с ними исчез и мобильный телефон знаменитости, рассказала в инстаграм-историях девушка. О пропаже других ценных вещей не сообщается.

Сейчас актриса намерена написать заявление в полицию и привлечь преступниц к ответственности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Татьяне Васильевой грозит штраф за побег из больницы.

Ольга ФЕДОРОВА

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