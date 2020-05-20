Актриса сериала "Всегда говори всегда" не живет с тайным возлюбленным

Мария Порошина была замужем дважды. В первом браке у нее родилась дочь, во втором – еще три девочки. В январе 2019 г. на свет появился сын. Но, кто именно стал отцом мальчика, долгое время оставалось загадкой. Журналисты утверждают, что актриса родила от влиятельного чиновника.

По информации СМИ, встречается с политиком Порошина уже несколько лет, однако вместе они не живут. Ребенка, который стал для знаменитости пятым, мужчина признал, однако личность свою хранит в тайне от общественности. Звезда сериалов также молчит.

После рождения малыша поклонники предполагали, что Порошина вновь сошлась с бывшим супругом, от которого и родила сына, однако эта информация не соответствует действительности, как и то, что отцом пятого ребенка может быть партнер актрисы по сериалу "Всегда говори всегда". Слухи об ухажере, живущем за границей, журналисты также называют ложными.

Как уточняет "КП", поддерживает Марию Порошину именно влиятельный чиновник, который даже приставил к ней охрану. Однако официального подтверждения этого со стороны актрисы не было.

Напомним, пятого ребенка актриса родила в 45 лет. На выписке присутствовали дочери Порошиной от предыдущих браков. Уже тогда поклонники знаменитости заинтересовались, почему в роддоме не видно было отца малыша.